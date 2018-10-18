KIRŞEHİR:
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18 Ekim 2018 Perşembe 07:33

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 Yılı 4. Olağan toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.Valilik Toplantı Salonunda kurum ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Akın, istihdam kurulu toplantısının...

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 Yılı 4. Olağan toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda kurum ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Akın, istihdam kurulu toplantısının Kırşehir’de işsizlik sorununun çözülmesi adına önem taşıdığını söyledi.

Kırşehir’de işsizliğin önlenmesi ve istihdam sağlanması konularında çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Akın, “Bir önceki toplantıda alınan kararlar gereği Yürütme Kurulunca oluşturulan eylem planları bugünkü toplantıda kurulun bilgisine sunuldu. İl düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi de bugünkü toplantıda Kurul üyeleri ile görüşülüp değerlendirildi” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ahmet Hamdi Ünal’ın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
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