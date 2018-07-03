KIRŞEHİR:
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03 Temmuz 2018 Salı 15:22

İl Özel İdare arazı yolları açma çalışmalarına başladı

Kırşehir İl Özel İdaresi, çiftçinin işini kolaylaştırmak amacı güderek arazi yolları açma ve düzenleme çalışmalarına başladı.Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, çiftçinin sıklıkla...

İl Özel İdare arazı yolları açma çalışmalarına başladı
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Kırşehir İl Özel İdaresi, çiftçinin işini kolaylaştırmak amacı güderek arazi yolları açma ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, çiftçinin sıklıkla kullandığı yolda ulaşım sorunu yaşamaması gerektiğini söyledi.

Aydoğan açıklamasında, "Çiftçilerimiz arazilerinde üretim yapabilmek için sıklıkla kullanacakları bir yolun olmaması nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekiyordu.Başlattığımız arazi yolları açma ve düzenleme faaliyetlerimizle özellikle çiftçilerimizin bu mağduriyetini ortadan kaldırdık. Kırsalda yolları açma ve düzenleme faaliyetlerimiz ivedi bir şekilde yürütülmekte ve arazi yolu çalışmalarının çiftçilerimizin yüzünü güldürdü" dedi.
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