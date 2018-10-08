KIRŞEHİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:06

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Kırşehir’de jandarma ekipleri, 3 ton 275 kilogram kıyılmış satışa hazır kaçak tütün ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
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Kırşehir’de jandarma ekipleri, 3 ton 275 kilogram kıyılmış satışa hazır kaçak tütün ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Van ve Diyarbakır’dan İstanbul’a kaçak tütün gönderileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kaman ilçesi yol kavşağında Malatya plakalı bir kargo kamyonunu durduran ekipler, inceleme yaptı. Kargo kamyonunda kaçak tütün yüklü olduğunu belirleyen ekipler, araçta bulunan 3 ton 275 kilogram kıyılmış satışa hazır kaçak tütün ile bin 50 karton makarona el konuldu.
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