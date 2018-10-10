KIRŞEHİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:13

KAEÜ’si projelerine ulusal ajanstan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından “Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar-KA203” kapsamında hazırlanan “EARLYCODE: Developing Teaching...

KAEÜ'si projelerine ulusal ajanstan destek
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından “Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar-KA203” kapsamında hazırlanan “EARLYCODE: Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding” isimli hazırlanan proje kabul edildi.

Eğitim fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Erhan Güneş’in yürütücülüğünü yaptığı proje, Türkiye Ulusal Ajansından 259.706,00 Euro hibe alarak üniversite tarafından hayata geçirilecek.

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 77 projeden desteklenecek 10 proje arasına girmeyi başaran projede Gazi Üniversitesi, Romanya, İtalya, İrlanda ve Letonya olmak üzere dört farklı ülke görev alacak.

Proje kapsamında okul öncesi eğitimde bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerilerinin kazandırılması, öğretmen adaylarına yönelik müfredat, öğretim materyalleri ve eğitim uygulaması geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması planlanıyor.
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