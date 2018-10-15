KIRŞEHİR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:34

KAEÜ’si Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği, Rektör Karakaya hakkındaki yorum ve haberlerle ilgili yasal takip başlatacak

KAEÜ’si sosyal medya ve Kırşehir’de bazı medya organlarının Ahi Evran Üniversitesi ve Rektörlük hakkındaki yazıları üzerine inceleme başlattı.

KAEÜ'si Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği, Rektör Karakaya hakkındaki yorum ve haberlerle ilgili yasal takip başlatacak
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KAEÜ’si sosyal medya ve Kırşehir’de bazı medya organlarının Ahi Evran Üniversitesi ve Rektörlük hakkındaki yazıları üzerine inceleme başlattı.

KAEÜ’si Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, toplumda infial oluşturacak hukuk dışı söylentilerin haberleştirilmesi ve yorumlanmasının yasal takibe alınacağı belirtildi.

Hukuk müşavirliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversiteliler, üniversitemiz yönetimi ve üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya hakkında, bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında çıkan şahsi ve toplumsal kırgınlıklara yol açabilecek, şahıslar üzerinden kurumları zedeleyebilecek, kişilerin şahsi haklarına saldırı niteliği taşıyan, toplumun hassasiyetleri ve değerlerini kullanarak toplumda infial oluşturacak, mesnetsiz, asılsız ve hukuk dışı söylentilerle yapılan haber ve yorumlar yer almıştır.

İlgili haberdeki yorum ve sosyal paylaşımlarda yer alan söylemler, bir grubun ya da görüşün tekeline bırakılamayacak kadar evrensel bir değer olması ve bu değerlere karşı gösterdiğimiz hassasiyet nedeniyle; ilgili basın kuruluşları ve şahıslara karşı yasal sürecin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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