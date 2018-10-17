KAEÜ’sinde spor ve yoğun bakım ünitesinde 3 uzman göreve başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Yoğun Bakım Ünitesi ve Spor polikliniğinde 3 uzman hekim göreve başladı.Yoğun Bakım Ünitesine Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve Uzm. Dr. Ayça Gümüş, Spor Hekimliğine ise Dr. Öğr. Üyesi İbrahim...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Yoğun Bakım Ünitesi ve Spor polikliniğinde 3 uzman hekim göreve başladı.

Yoğun Bakım Ünitesine Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve Uzm. Dr. Ayça Gümüş, Spor Hekimliğine ise Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dündar’ın ataması yapıldı. Yapılan atamalarla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, her iki branşta’da hekimlerin hastaneye ilk kez atandıklarını ve yeni görevlerinde başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Yoğun Bakım Ünitesine hizmet verecek olan hekimlerin yanı sıra gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Spor Hekimi İbrahim Dündar, spora katılım için muayene (Lisans, Sağlık Raporu), sporcu Kas-İskelet sistemi yaralanmaları tanısı, tedavisi ve sportif rehabilitasyonu ile spora geri dönüşün planlanması, spor takımlarına, federasyonlarına veya büyük sportif organizasyonlara sağlık hizmeti sağlanması, fizyolojik yöntemler ile performans artımı konusunda danışmanlık, dopingle mücadele ve ek besin desteği açısından danışmanlık, kronik hastalığı olan bireylerde egzersiz reçetesi planlaması gibi alanlarda hizmet sunacak.