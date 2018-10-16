KAEÜ’sine kalite sürecinde katkı sunan idari ve akademik personele teşekkür belgesi verildi

YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kalite sürecinde katkı sunan idari ve akademik personele teşekkür belgesi verildi.

KAEÜ’si Yunus Emre Salonunda TS EN ISO 9001/2015 KYS ve YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinde emek veren akademik ve idari personel için belge takdim töreni düzenlendi. Törene; Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Karakaya, insanların inandıkça başarılı olduklarını söyledi. Karakaya konuşmasında, "Kalite ile ilgili süreçler takdire şayan bir şekilde sonuçlandı. Azim ve üniversitemiz personelinin gayretiyle tam da Türkiye’nin ihtiyacı olan bütünleşik bir kalite sistemini örnek alacak hale getirdik. YÖK’te 100 üniversitenin katıldığı toplantıda üniversitemizin model çalışmasını takdim ettik. Bu onur sizlerindir. Orada sunumu yaparken onur duydum. Demek ki Orta Anadolu’da küçük diye tabir edilen bir üniversite azmettiğinde, hedef koyduğunda aslında çok büyük dediğimiz 50-60 yıllık üniversitelere kalite örneği sunabilecek gücü yakalayabiliyor. Bu bir göstergedir. Bu gösterge eğer insanlar inanıyorsa yapabileceği çok şeyin olduğuna delildir” dedi.

Üniversitenin tanınırlığının kalite süreci üzerinden olduğunu anlatan Karakaya, "Hem üniversiteye hem de şehrine kalite kazandırmak temel hedeflerimiz arasında inanç başarıya götürdü. Eğitimin olduğu yerde süreç daha dinamik ve yeni bakışlarla yeni fikirlerle her gün yeniden doğacak. Kırşehir eğitimde ki kalitesiyle de diğer illere model olacak"diye konuştu.

Tören, Rektör Karakaya’nın kalite süreçlerine destek vererek üniversite Kalite Yönetimi Sistem Belgesini alan ilk ve tek devlet üniversitesi unvanına sahip olmasını sağlayan personele teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.