KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 13:28

KAEÜ’sine kalite sürecinde katkı sunan idari ve akademik personele teşekkür belgesi verildi

YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kalite sürecinde katkı sunan idari ve akademik personele teşekkür belgesi verildi.KAEÜ’si Yunus Emre Salonunda TS EN ISO 9001/2015 KYS ve YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinde...

KAEÜ'sine kalite sürecinde katkı sunan idari ve akademik personele teşekkür belgesi verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kalite sürecinde katkı sunan idari ve akademik personele teşekkür belgesi verildi.

KAEÜ’si Yunus Emre Salonunda TS EN ISO 9001/2015 KYS ve YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinde emek veren akademik ve idari personel için belge takdim töreni düzenlendi. Törene; Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Karakaya, insanların inandıkça başarılı olduklarını söyledi. Karakaya konuşmasında, "Kalite ile ilgili süreçler takdire şayan bir şekilde sonuçlandı. Azim ve üniversitemiz personelinin gayretiyle tam da Türkiye’nin ihtiyacı olan bütünleşik bir kalite sistemini örnek alacak hale getirdik. YÖK’te 100 üniversitenin katıldığı toplantıda üniversitemizin model çalışmasını takdim ettik. Bu onur sizlerindir. Orada sunumu yaparken onur duydum. Demek ki Orta Anadolu’da küçük diye tabir edilen bir üniversite azmettiğinde, hedef koyduğunda aslında çok büyük dediğimiz 50-60 yıllık üniversitelere kalite örneği sunabilecek gücü yakalayabiliyor. Bu bir göstergedir. Bu gösterge eğer insanlar inanıyorsa yapabileceği çok şeyin olduğuna delildir” dedi.

Üniversitenin tanınırlığının kalite süreci üzerinden olduğunu anlatan Karakaya, "Hem üniversiteye hem de şehrine kalite kazandırmak temel hedeflerimiz arasında inanç başarıya götürdü. Eğitimin olduğu yerde süreç daha dinamik ve yeni bakışlarla yeni fikirlerle her gün yeniden doğacak. Kırşehir eğitimde ki kalitesiyle de diğer illere model olacak"diye konuştu.

Tören, Rektör Karakaya’nın kalite süreçlerine destek vererek üniversite Kalite Yönetimi Sistem Belgesini alan ilk ve tek devlet üniversitesi unvanına sahip olmasını sağlayan personele teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku