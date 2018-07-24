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24 Temmuz 2018 Salı 12:48

Kaman Belediyesi 27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarına başladı

27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali tarihi belli oldu. 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yapılacak olan festivalde 6 ünlü sanatçı konser verecek.Ceviz konulu panel ve yarışmalarında geleneksel hale geldiği Ceviz Kültür ve Sanat Festival hakkında açıklamalarda...

Kaman Belediyesi 27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarına başladı
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27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali tarihi belli oldu. 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yapılacak olan festivalde 6 ünlü sanatçı konser verecek.

Ceviz konulu panel ve yarışmalarında geleneksel hale geldiği Ceviz Kültür ve Sanat Festival hakkında açıklamalarda bulunan Kaman ilçe Belediye Başkanı Erhan Talu, "Her yıl daha çok görkemli ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştığımız festivalimizle ilçemizi ve cevizimizi tüm dünyaya duyurmak için çalışıyoruz”dedi.
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