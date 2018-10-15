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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:57

Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Ersoy, istifa dilekçesi verdi

Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Süleyman Ersoy, akademik kariyerini sürdürmek için istifa dilekçesi verdi.Doçentlik sınavlarına hazırlanarak, akademik kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Yrd. Doç. Süleyman Ersoy, "Göreve...

Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Ersoy, istifa dilekçesi verdi
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Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Süleyman Ersoy, akademik kariyerini sürdürmek için istifa dilekçesi verdi.

Doçentlik sınavlarına hazırlanarak, akademik kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Yrd. Doç. Süleyman Ersoy, "Göreve geldiğim ilk günden beri Kaman’da sağlık alanında ’Neler yapabiliriz’ diye hep düşündük. Açılışında başhekim olarak görev yaptığım yeni Kaman Devlet Hastanesini Kaman’a yakışır hale getirerek on binlerce hastamızı tedavi ettik. Hastanemize yeni poliklinikler ve hekimler kazandırdık. Akademik kariyerime devam etme düşüncesi ile severek yaptığım Kaman Devlet Hastanesi Başhekimliği görevimden istifa ediyorum"dedi.

İlçe devlet hastanesi vekalet görevine Sağlık Bakanlığının onayının ardından başhekim yardımcısı Dr. Kamil Özdemir’in getirilmesi bekleniyor.
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