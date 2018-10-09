Kaman ilçesi belediye binası açılışı yapıldı

Kaman ilçesi yeni belediye Hizmet binası açılışı yapıldı.Kaman ilçesinde 27.’si düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılışı yapılan belediye binası açılış törenine Vali İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili...

Kaman ilçesi yeni belediye Hizmet binası açılışı yapıldı.

Kaman ilçesinde 27.’si düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılışı yapılan belediye binası açılış törenine Vali İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Yargıtay Üyesi Yakup Ata, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, İl ilçe protokolü ve davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konulan İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, yeni belediye hizmet binası ilçeye yakışır bir şekilde ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde inşa edildiğini belirtti.