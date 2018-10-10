Kaman ilçesinde doğalgaz abone sayısı bine ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Kırgaz’ın lisans genişletmesi istemini onaylaması sonrası doğalgaz abone sayısı Kaman İlçesinde bine ulaştı.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğalgaz abonesi olmak için 2 bin kişi müracaat etti. İlk aboneliği 2018 yılı Mart ayında alınan ilçede şuan da bin kişi kullanıyor.

İlçe Belediye Başkanı yaptığı açıklamada kış gelmeden doğalgazın birçok mahalleye ulaştığını ve ulaştırmaya devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Talu, ”Halkımız doğalgazın avantajlarını anladılar. Biz de yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle Kaman’a değer katmaya devam edeceğiz“ dedi.

İlçeye doğalgaz, AK Parti eski milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya’nın yaptığı çalışma ve görüşmeler sonrasında 2017 yılı sonunda yapılan törenle kazandırılmıştı.