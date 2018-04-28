KIRŞEHİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:06

Kiracılar birbirinden şikayetçi oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de kiracılar, mülteci kiracılardan şikayetçi oldu.Yenice Mahallesi 180. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan kiracılar, mültecileri evden çıkartmak isteyerek şikayetçi oldu. Kiracıların şikayeti üzerine...

Kiracılar birbirinden şikayetçi oldu
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de kiracılar, mülteci kiracılardan şikayetçi oldu.

Yenice Mahallesi 180. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan kiracılar, mültecileri evden çıkartmak isteyerek şikayetçi oldu. Kiracıların şikayeti üzerine ev sahipleri mültecilerden yana tavır alınca 10 dairelik apartmanda kiracılarla ev sahipleri karakolluk oldu.

Sabah saatlerinde gürültü ve temizlik noktasında mültecilerden şikayetçi olarak evlerine polis çağıran Selim Kanalmaz adlı daire sakini, kokudan daireye giremediklerini ve apartmanda 2 daireyi mültecilerin çok pis kullandığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Kanalmaz, “Aşırı derece koku ve pislik olduğundan bizler mültecileri dairemizde istemiyoruz. Ev sahipleri ise mültecilerden kiralarını aldıkları için şikayetçi değiller. Çocuklarımızın düzeni ve sağlığımız bozuldu. Ev sahipleri bizleri, yüksek oranda kira aldıkları için ses çıkartmıyor. Bizlerde bir an önce mültecilerin daireden çıkmalarını istiyoruz. 10 daire var. 2 dairede mülteciler var. Yaz dönemi geldi. Bizler binalarımıza giremiyoruz ”dedi.
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