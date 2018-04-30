Kırşehir Belediyespor futbol okulu açılışı yapıldı

Kırşehir Belediyespor futbol okulu Güneykent tesislerinde yapılan törenle açıldı.

Açılışa katılan Belediye Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Belediyespor kulübü başkanı Veli Şahin,tören sonunda oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

Futbol kulübü olarak Kırşehir’in tarihinin elli yıllık bir geçmişe dayandığını ifade eden Şahin, Kırşehir futbol kulübünün Belediyespor adıyla 3. lige çıktığını belirtti.

Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Belediye spor kulübü başkanı Şahin,"Bu kulübün kurumsallaşması adına bir futbol okulu alt yapıda takımlar çıkartmak, bir futbol okulu açmak için kolları sıvadık.

İlk yaptığımız ve karar verdiğimiz işlerden bir tanesi idi futbol okulu açmak. Bu takım şampiyon olması bile bu futbol okulu açılacaktı. Minik yavrularımız futbolcu ağabeylerini kendilerine model alıp bu şampiyonluğu kendi minik ruhlarında hissedip bize dolayısıyla destek verdiler.

. Bu yavrularımız burada emin ellerde hocalarımızın nezaretinde önce sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak sonra yetenekleri olanların futbolcu olarak, futbol hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim birinci önceliğimiz. Bizim buradaki ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek önceliği ve hedefindeyiz.

Futbol önemli bir sektör, önemli bir endüstri inşallah buradan yetenekli çocuklar ve futbolcular çıkacak. Dışarıdan futbolcu transfer etmeyle olmuyor. Kendinden bir şey üretmeden futbol takımlarının hayatlarını devam ettirmesi imkânsız. Bu futbolcu yavrularımıza gereken önemi vermeye çalışıyoruz. Onların her türlü taleplerini isteklerini hocalarımız doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız"dedi.