KIRŞEHİR:
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03 Temmuz 2018 Salı 15:53

Kırşehir gümrüğü ilk ihracat gümrüklemesini yaptı

Kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra açılışı yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kırşehir Gümrük Müdürlüğü ilk ihracat gümrüklemesini yaptı.Yatak imalatçısı Alper Kulaksız...

Kırşehir gümrüğü ilk ihracat gümrüklemesini yaptı
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Kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra açılışı yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kırşehir Gümrük Müdürlüğü ilk ihracat gümrüklemesini yaptı.

Yatak imalatçısı Alper Kulaksız tarafından Romanya’ ya ihracı yapılan üç tır, yatağın gümrüklemesi törenle yapıldı. Gümrük Müdürlüğünde dua ile başlayan törene; Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Ankara tır Gümrük Müdürü Mehmet Sağlam, Kırşehir Gümrük Müdürü Vekili Alaser Keskin, İhracatçı Alper Kulaksız, Gümrük Müşaviri Ozan Yılmaz, Ticaret il Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü personelleri katıldı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, canlı hayvan ithalatı da dahil olmak üzere Kırşehir’den ihraç edilen ve Kırşehir’e ithal edilen tüm ürünlerin gümrüklemesi işlemlerinin yapıldığını söyledi.
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