KIRŞEHİR:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:07

Kırşehir Kızılay şubesi Vali Akın’ı ziyaret etti

Türk Kızılay’ı Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, beraberindeki heyet ile Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.Ziyaret sırasında konuşan Vali İbrahim Akın, Kızılay’ın dünyanın her köşesinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını...

Kırşehir Kızılay şubesi Vali Akın'ı ziyaret etti
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Türk Kızılay’ı Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, beraberindeki heyet ile Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali İbrahim Akın, Kızılay’ın dünyanın her köşesinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını söyledi.

Türk Kızılay’ının kurulduğu günden bu yana ülkemiz genelinde ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan bir kuruluş olduğunu belirten Vali Akın, “Kızılay kan toplayarak hastaların kan ihtiyacını da sağlamaktır. Ülkelerindeki savaştan ve kargaşadan kaçarak ülkemize yerleşerek milletimizin şefkatine sığınan göçmenlere de yardım eden Türk Kızılay’ına çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret, Türk Kızılay’ı Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur’un yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Akın’a bilgiler vermesi ile sona erdi.
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