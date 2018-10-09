Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu

Kırşehir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında 3 ilde çalışma başlatıldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kırşehir, Gaziantep ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.C., Gaziantep’te, A.G., ise İstanbul’da yakalandı. K.G.,’nin ise Kırşehir’deki adresinde polis kimseye ulaşamadı. Kırşehir’e getirilen 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.