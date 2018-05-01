KIRŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:49

Kırşehir’de 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle Petrol-İş Sendikası tarafından sendika binası önünde toplanan bir gurup işçiye açıklamada bulundu.Petlas iş yeri baş temsilcisi Osman Aslan, işçi ve emekçi bayramını kutlayarak sözleşme arefesinde Petrol-İş...

Kırşehir'de 1 Mayıs kutlamaları
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1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle Petrol-İş Sendikası tarafından sendika binası önünde toplanan bir gurup işçiye açıklamada bulundu.

Petlas iş yeri baş temsilcisi Osman Aslan, işçi ve emekçi bayramını kutlayarak sözleşme arefesinde Petrol-İş Sendikası önünde buluştuklarını belirtti.

Aslan, konuşmasında, "Bütün bölümlerde çalışan arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Sözleşme sürecinde 19 maddenin görüşmesi devam ediyor. Çoğu arkadaşımız sözleşme sürecinin aşamalarını merak etmekte bizlerde yasal sürecin işlemesini takip ediyoruz"dedi.

Petrol İş Şube Başkan Yardımcısı Murat Kaya ise konuşmasında, "Meydanlarda ve alanlarda kutlamalara katıldık. Sözleşme süreci için işverenden teklif beklenmekte çalışanların tamamı sözleşe süreci ve maddeleri noktasında bilgilendirildi. Petrol-İş Sendikası uzlaşı ve daima birliktelikten yana tavır almakta"diye konuştu.

Petlas A.Ş., çalışanı bir gurup sendika üyesi işçi ise yapılan açıklamaların ardından dağıldı.
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