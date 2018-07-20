Kırşehir’de 48 yabancı uyruklu yakalandı

Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlerin, kara yoluyla Ankara ve İstanbul’a gitmeye çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ankara- Kayseri kara yolundaki 3 noktada uygulama yapan ekipler, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında belli aralıklarla ilerleyen Bitlis plakalı 3 minibüsü durdurdu. Ekipler, camları gazete kağıtlarıyla kaplanmış minibüslerde 35 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Myanmar uyrukluyu yakaladı.

İfadeleri alınan yabancı uyrukluların, bin 500 ile 5 bin 500 dolar arasında değişen ücretler ödediklerini, ülkelerinden uçakla İran’a getirildiklerini, yürüyerek sınırı geçip Van’a geldiklerini, 7-8 gün bekledikten sonra kendilerine verilen sahte kimliklerle minibüslere bindirildiklerini, Ankara ve İstanbul’a doğru yola çıktıklarını anlattıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförleri S.F., F.Y., ve A.Ö.,’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.