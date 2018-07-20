KIRŞEHİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:48

Kırşehir’de 48 yabancı uyruklu yakalandı

Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırşehir'de 48 yabancı uyruklu yakalandı
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Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlerin, kara yoluyla Ankara ve İstanbul’a gitmeye çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ankara- Kayseri kara yolundaki 3 noktada uygulama yapan ekipler, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında belli aralıklarla ilerleyen Bitlis plakalı 3 minibüsü durdurdu. Ekipler, camları gazete kağıtlarıyla kaplanmış minibüslerde 35 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Myanmar uyrukluyu yakaladı.

İfadeleri alınan yabancı uyrukluların, bin 500 ile 5 bin 500 dolar arasında değişen ücretler ödediklerini, ülkelerinden uçakla İran’a getirildiklerini, yürüyerek sınırı geçip Van’a geldiklerini, 7-8 gün bekledikten sonra kendilerine verilen sahte kimliklerle minibüslere bindirildiklerini, Ankara ve İstanbul’a doğru yola çıktıklarını anlattıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförleri S.F., F.Y., ve A.Ö.,’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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