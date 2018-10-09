KIRŞEHİR:
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09 Ekim 2018 Salı 12:47

Kırşehir’de bıçaklı saldırı 3 yaralı 1 tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde 27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali bitiminde Cumhuriyet Meydanında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Bıçaklı yaralama olayının faili ise tutuklandı.

Kırşehir'de bıçaklı saldırı 3 yaralı 1 tutuklama
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde 27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali bitiminde Cumhuriyet Meydanında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Bıçaklı yaralama olayının faili ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre ilçe meydanında İ.D., M. E., T.E., ve Y.E., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre İ.D., yanında bulundurduğu bıçak ile M.E., T.E., Y.E.,’yi bıçaklayarak kaçtı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar önce Kaman ilçe Devlet Hastanesine sonrasında ise KAEÜ’si Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların yakınları sinir krizi geçirirken olayın yatışmasının ardından Emniyet ekiplerine teslim olan İ.D., gözaltına alındı. İlçe Emniyetinde ifadesi alınan İ.D., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralılar’dan M.E., ve Y.E.,’ tedavisinin ardından taburcu edildi. T.E.,’nin ise tedavisi devam ediyor.
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