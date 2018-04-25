Kırşehir’de mülteci kadınlar Türkçe şiir okudu

Kırşehir’de, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okuma-yazma kursuna katılan mülteci kadınlar, önce Türkçe’yi öğrendi sonra dinletide Türkçe şiir okudu.

Öğretmen Ziya Kılıçözü İlköğretim Okulunda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursuna katılan Iraklı ve Afgan kadınlar, 120 saatlik okuma yazma ve yaşam kuralları eğitimin ardından Türkçe okuma-yazmayı öğrendi. Kadınlar, bununla da kalmadı, Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği şiir dinletisinde sahneye çıkarak Türkçe şiirler okudu.

Eğitim süreciyle ilgili açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya, "Ülkemizde misafir olarak mülteciler kaldıkları sürece, onların çocukları ve kendilerine okuma-yazma öğretmek için Halk Eğitim Merkezi olarak kurslar açıyoruz. Açılan bu kurslarda; okuma yazmanın yanı sıra ülkemizde uyum çalışmaları kapsamında neler yapacaklarını da anlatıyoruz. Hastanede nası davranmaları gereği ile karşılaştıkları sorunların çözümü noktasında neler yapacaklarını da anlatıyoruz. Hem çocukları hemde kendileri okuma-yazma öğrendikleri gibi yaşam kurallarını da öğreniyorlar" diye konuştu.

Kursiyerlerden Irak uyruklu Aysun Midye İbrahim ise, Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türkçe öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Luma Sami de, "Irak, çok zor okuma yok. Burada hava güzel, insanlar güzel Türkiye’yi çok seviyorum. Burada okuma var. Her şey var"dedi.

Şiir dinletisini; İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya,Öğretmen Ziya Kılıçözü İlköğretim Okulu yöneticileri ile birlikte mültecilerin çocukları izledi.