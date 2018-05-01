Kırşehir’de siyasi partilerde aday adaylığı başvuruları sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) ’de üye tanıtımları yapılırken aday adayları CHP Genel Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunuyor. Kırşehir’de Milliyetçi Hareket Partisinde de aday adaylık müracaatları MHP Genel Merkezi tarafından alınıyor.

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