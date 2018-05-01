Kırşehir’de siyasi partilerde aday adaylığı başvuruları sürüyor

24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilerin de aday adaylık süreçleri hızlandı.
Kırşehir’de AK Parti, MHP, CHP’de aday adaylık süreçleri için parti merkezlerinde hareketli saatler yaşanıyor.
AK Parti’de, aday adaylık sürecinde mevcutta milletvekilliği yapan Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Gökhan Gökbulut, Çetin Çelik, Metin Ülgen Kaya, Harun Çiftçi, Sevilay Aslan Dirliktutan, Burak Öztürk, Necmettin Erkan, Abdulvahap Şahin, Meryem Düğer, Alpaslan Demirbaş, Mustafa Kendirli, İsmail İlhan, Abdullah Çalışkan, Tuba Dürkal aday adaylığı için müracaatta bulunduğu öğrenildi.Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) ’de üye tanıtımları yapılırken aday adayları CHP Genel Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunuyor. Kırşehir’de Milliyetçi Hareket Partisinde de aday adaylık müracaatları MHP Genel Merkezi tarafından alınıyor.