Kırşehir’de toplu taşımada yeni dönem

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bisiklet kullanımı sonrası toplu taşıma kullanımını teşvik etmek için vatandaşlarla birlikte toplu taşıma sistemini kullandı.

Belediye’den otobüs durağına kadar yaya giden Belediye Başkanı Bahçeci, vatandaşlarla birlikte Cacabey Meydanı – KAEÜ hastanesi hattında yolculuk yaptı.

Kırşehir’de 3 numaralı hatla yolculuk yaptığını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir’de 11 hat var. Bu hatlarla birlikte şehrin her noktasına ulaşım sağlayacağız. Şehirde yaşayan herkes en fazla 500 metre yürüyerek bir otobüs durağına ulaşmış olacak. Yıllardır Kırşehir’de dolmuşlar vardı. İlk defa böyle bir sisteme geçildi. İşin doğrusu toplu taşımada Kırşehir’de sistem yoktu. Hiçbir standart olmadan gece-gündüz demeden çalışan dolmuşçularımızı daha yaşanabilir bir çalışma şartları oluşturduk”dedi.

“Toplu taşıma sistemine 12 dolmuşçu katılmadı”

Kırşehir’de 1 Ekim tarihi ile hayata geçen toplu taşıma sistemine 12 dolmuşçunun katılmadığını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üç yıl uğraştık ama sisteme 12 dolmuşçu haricinde bütün dolmuşçular katıldı. Kendi kurdukları kooperatif sistemi ile işletiyorlar. Biz onlardan onlar bizden hizmet alıyor çok güzel bir sistem oldu. Akıllı telefon uygulamaları ile Kırşehir’de insanlar, otobüslerin hangi durakta olduğunu ne zaman geleceğini ve otobüsü seyir halinde görecek.

Ulaşım konforunu yüksek standartta taşıyan bir sistem oldu. Eksikler olabilir. Zaman zaman bizde karşılaşıyoruz. Eksikleri de tamamladıktan sonra sistemi daha güzel bir şekilde hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Meşakkatli bir süreçten geçildikten sonra Kırşehir’de ulaşım mastır planının hayata geçtiğini bildiren milletvekili Mustafa Kendirli ise konuşmasında, “Şehrin altyapısı tamamlandıktan sonra otobüsler hizmete girdi. Hayatımda ilk defa otobüs yolculuğu yapıyorum çok mutlu oldum. Yoğun araç trafiğinden de şehir büyük oranda kurtulacak” ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma sistemini kullanan vatandaşlar ise Kırşehir’de büyükşehir havası oluştuğunu belirterek Belediye Başkanına yapılan hizmetten ötürü teşekkür etti.

Belediye Başkanının hayalinin gerçekleşmesinin mutlululuğunu yaşadığını belirten Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin, başka illerde yaşanan sorunların Kırşehir’de yaşanmadığını, dolmuşçuların da yüzde 95 oranında sisteme destek verdiğini belirtti.

Toplu taşıma sistemi teşvik turuna Belediye Başkanı Bahçeci ile Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil Çalışır ve Medya temsilcileri de destek verdi.