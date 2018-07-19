KIRŞEHİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:00

Kırşehirli gazeteci Demirbaş, şiir kitabı ile ödül aldı

Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, son şiir kitabı ’deva’ ile 2018 Arif Baş şiir ödülünü aldı.Ödül komitesi adına açıklama yapan Sami Eroğlu, 41 kitap ve dosyanın seçici kurul tarafından değerlendirildiğini söyledi.Şiir dalında...

Kırşehirli gazeteci Demirbaş, şiir kitabı ile ödül aldı
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Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, son şiir kitabı ’deva’ ile 2018 Arif Baş şiir ödülünü aldı.

Ödül komitesi adına açıklama yapan Sami Eroğlu, 41 kitap ve dosyanın seçici kurul tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Şiir dalında ödül alan Demirbaş’ın, değerlendirme komitesinin açıklamasına göre"uzun yıllar şiire emek veren, şiirini sürekli olarak seyreltip sözün çekirdeğine varmaya çalışan şiirin bir yolculuk hali olduğunu bilerek yolculukta ara vermeden ilerleyerek yürüdüKçe şiirinde nefesi açılan kişi olarak ’deva’ adlı kitabı ile ödüle layık görüldüğü" ifade edildi.

Ödül töreni 4 Ağustos tarihinde Bahadın Kasabasında yapılacak.
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