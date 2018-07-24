Kırşehirli kadın gazetecilerden kadem faaliyetlerine destek

Kırşehirli kadın gazeteciler, kadın ve demokrasi derneği (KADEM) faaliyetlerine destek verdi.
Cacabey Meydanı’nda kurulan Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından açılan açık hava kütüphanesi’ne Kırşehir’deki kadın gazeteciler destek oldu.Kadın Demokrasi Derneği düzenlediği sosyal faaliyetlerle vatandaştan gelen kitapları tekrar vatandaşla buluşturarak gönül köprüsü kurmayı amaçlıyor. Kırşehir’de faaliyet gösteren gazeteciler de Cacabey Meydanında düzenlenen etkinlik alanını ziyaret ederek istişarede bulundu.