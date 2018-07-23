Kızılırmak’da boğulma arama çalışmaları sürüyor

Balık tutmak için gittiği kızılırmak’ta boğularak hayatını kaybeden kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre boğulma vakası, dün gece geç saatlerde meydana geldi. Bölgede bulunan balıkçıların yaptığı ihbarla ortaya çıkan olayda suya giren ve akıntıya kapılan Raşit Tekin, hayatını kaybetti.AFAD ekiplerinin kıyı çalışması yaparak arma çalışmalarını başlattığı bölgede AFAD Başkanlığından Su Altı Kurtarma ekipleri istenildi. Boğularak hayatını kaybeden Raşit Tekin’in eğlenme ve balık tutma amaçlı bölgeye gittiği öğrenildi.