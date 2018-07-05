KIRŞEHİR:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:11

KPSS sorularının sızdırılması davasında yakalanan öğretmen tutuklandı

2010’daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara’da açılan davada hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen, Kırşehir’de yakalanıp tutuklandı.

KPSS sorularının sızdırılması davasında yakalanan öğretmen tutuklandı
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2010’daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara’da açılan davada hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen, Kırşehir’de yakalanıp tutuklandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinden alınan bilgiye göre Kaman ilçesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan E.G.,’ye GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen olduğunu ve hakkında 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası nedeniyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildiğini öğrendi.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheli, alınan ifadesinin ardından Kaman Adliyesine sevk edildi. E.G., "resmi belgede sahtecilik, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve örgüt üyeliği" suçlarından tutuklandı.
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