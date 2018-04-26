KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:04

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem: "Devletimiz güçlendikçe özel sektörümüzde güçlenecek"

Kırşehir’e özel bir okulun açılışı için gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, devletin güçlendikçe özel sektöründe güçleneceğini söyledi.Bakan Yardımcısı Erdem konuşmasında, "Kamu ve özel sektör ele everip gayret...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem: 'Devletimiz güçlendikçe özel sektörümüzde güçlenecek'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırşehir’e özel bir okulun açılışı için gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, devletin güçlendikçe özel sektöründe güçleneceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Erdem konuşmasında, "Kamu ve özel sektör ele everip gayret gösterdikçe ülkemizin geleceği çok daha parlak ve aydınlık olacaktır. Özel ve devlet okullarımızda vereceğimiz kaliteli eğitimle öğrencimizi 21. yüzyılın gerektirdiği temel becerilere sahip birey olarak yetiştirerek evlatlarımıza yeteneklerine ve eğitimlerine uygun modern ve bilimsel bir eğitim vermek istiyoruz"dedi.

"Her öğrenci ülkenin geleceğine umut ve ışık olacak"

Eğitim alanında kazanılan her öğrencinin Türkiye’nin geleceğine umut ve ışık olacağını anlatan Erdem konuşmasında, "Kazandığımız her öğrenci ülkemizin aydınlık geleceğine bir umut ve ışık olacak. Yarınlarımızi gençlerimizin elinde şekillendireceğiz. Bu amaçla eğitimi uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alıyor geleceğe yapılan önemli yatırım olarak değerlendiriyoruz.

2023 hedefimiz doğrultusunda en yüksek gelişmişlik seviyesine ulaşarak ülkemizi zengin güçlü mutlu insanların yurdu yapmak istiyoruz. bu hedeflere ulaşmanın temel şartı kaliteli bir eğitimdir.

2002 yılında eğitime ayrılan o günkü bütçenin yüzde 10’u olarak 11 milyar liraydı. 2018’de eğitime ayrılan kaynak bütçenin yüzde 18’i yani 134 milyar 70 milyon. Diğer Bakanlıkların katılımıyla 150 milyar lira. Neredeyse 15 katı bir artış söz konusu. Bazıları milli gelirden eğitime ayrılan payla kıyaslıyor. Orada da 6,2’dir. Şu anda milli gelirden eğitime ayrılan pay Almanya’nın İtalya’nın üzerinde.

Eğitim kurumlarımız içerisinde özel okulları her zaman destekledik. Bundan sonra da devam edeceğiz. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda özel okuların oranı yüzde 3 idi. Bugüne kadar 2018 yılında bu oran yüzde 15. Aradaki farkı görüyorsunuz. 2002 yılında 220 bin öğrencisi olan özel okullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1 milyon 300 bin öğrenci var. Bu hedefleri 2023’e planlamıştık. Şu anda o hedeflere ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 9 bin 691 özel eğitim kurumumuz var"diye konuştu.

"2002 yılında özel okullarda 25 bin bugün ise 178 bin öğretmen çalışıyor"

Kırşehir’de katıldığı özel bir okulun açılışın da eğitim sistemi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız özel okulların eğitimdeki payını artırmak ve önündeki mevzuat sorunlarını çözmek amacıyla ciddi düzenlemelere gitti. Bunların en önemlisi eğitim ve öğretim desteğidir. Alt ve orta gelir düzeyindeki ailelerin özel okullarda eğitime erişme imkanı elde etmesini ve okulların kontenjanlarını doldurması amacıyla öngörülmüş bir destektir. Halen özel okullarda devam eden 305 bin öğrenciye devlet olarak destek veriyoruz. Yaklaşık 3 yıldır devletimiz 3 milyar 285 milyon lira destek sağlıyor. 2002 yılında özel okullarda 25 bin öğretmen çaışırken, bugün 178 bin öğretmen görev yapıyor. Bakanlık olarak özel okulların eğitim kalitesini artırmayı, üretken yönünü geliştirmeyi ve istihdam yönünü teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Özel okullarımızın üzerinde zorunlu eğitim yükünü azaltan yönünü her zaman takdirle karşılıyoruz. Bakanlığımız özel öğretim kurumlarının önündeki engelleri kaldırmak ve sektörü desteklemek amacıyla kısa süre içerisinde yapacağı düzenlemelerle bu alanı güçlendirmek için çalışma yapacaktır."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku