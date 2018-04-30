Öğrenciler ’İngilizce Sokağı’ ile daha kolay öğreniyor

Kırşehir Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu’nda hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan "eğiten ve öğreten" İngilizce sokağında, öğrenciler İngilizce’yi daha rahat öğreniyor.

İngilizce Öğretmeni Gürsel Bayındır’ın okul yönetimini bilgilendirdiği proje sonrası hayırseverlerden de alınan destekle okulun bir bölümünde tamamı İngilizce ve Türkçe görsellerden oluşan sokak oluşturuldu.

Dil eğitimini teşvik edebilmek ve öğrencileri öğrenmeye yöneltmek için hazırlanan projede okul koridorunun bir bölümü sınıf kapılarının girişlerine kadar İngilizce-Türkçe görsellerle öğrencilerin kelime hazinelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

"Görsellerde öğrencilerin hatırlanması sağlanmak isteniyor"

Proje aşaması sonrasında öğrencilerin kelime hazinelerinin kuvvetlenmesi ve hatırlamayı kolaylaştırmak istediklerini anlatan İngilizce Öğretmeni Gürsel Bayındır, ’bir resim bin kelimeye bedeldir’ sözü ile hareket ettiklerini ifade etti.

Bayındır, "Çocuklar günümüzde, herhangi bir dili öğrenirken yada dersi öğrenirken sıkılıyorlar. Okullarımızı, derslerimizi daha zevkli ve kalıcı hale getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sokağı oluştururken Milli Eğitim Bakanlığının da çağrısına duyarlı kaldık. Seneye 5. sınıfların İngilizce hazırlık okumaları Bakanlık bünyesinde tartışılıyor. Birkaç okulumuzda pilot olarak seçildi. Bizlerde 5. sınıfların olduğu koridoru İngilizce sokağı olarak seçtik" dedi.

"Sokağı 5-6-7. sınıf seviyesine uygun kelimelerle donattılar"

Erol Güngör Ortaokulunda 5-6 ve 7. sınıfların seviyelerine uygun kelimelerle İngilizce sokağının donatıldığını anlatan Bayırdır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okul koridorunu kelime, kelime kalıpları ve görsellerle donattık. Çocuklar merdivenden çıkarken gökyüzü ile karşılaşıyorlar. Tavan’da İngilizce hava durumlarını yazarak görsellerini de koyduk. Bu durum çocukların da çok beğenisiyle karşılandı.

Okulda yaptığımız toplantılarda idarecilerimizle İngilizce sokak fikrini konuşarak kararını aldık. Sonrasında İngilizce öğretmeni arkadaşlarımızla fikir birlikteliği oluşturduk. Bir grup kurarak bütün görselleri orada biriktirdik. Koridoru oluşturmak için bütçe de oluşturarak gerekli reklam ajansları ile görüşmeler yaptık. Sosyal medyadan da kampanya düzenleyerek okulun bütçesinin projeye yetmediğini anlattık. Çağrımıza hayırseverler duyarsız kalmadı ve bütçe tamamıyla hayırseverler tarafından karşılandı. Bizler de çocuklarımızın okulumuzun ülkemizin bir adım daha nasıl ileriye götürebilme derdi ile projeyi hayata geçirdik."

"İngilizce sevmeyenlere de İngilizce sevdiren bir koridor"

Okulda gördükleri İngilizce sokağının İngilizce sevmeyenlere dahi sevdirdiğini belirten 6. sınıf öğrencilerinden Aybüke Çelik, İkra Karaduman ve Onur Can, okulda oluşturulan sokak hakkındaki düşüncelerini şöyle anlattı:

"Sokağın bize çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bu sokakta gördüğümüz kelimeleri her zaman göreceğimiz için daha kolay ezberlemiş olacağız. Kelimeleri gören ve İngilizceyi sevmeyen arkadaşlarımız da İngilizceyi daha çok sevmiş olacaklar. Sokak çok güzel bir sokak oldu. Yerde bulunan ayak izlerinde kelimeler yazıyor. Gelip geçerken onları okuyor ve unuttuğum kelimeleri de hatırlamış oluyorum. Çok renkli bir sokak oldu. Oluşturulan sokak bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Tahtaya kalemle yazmak yerine renkli görsellerle dolu bir ortamda İngilizce öğrenmek daha güzel. Teneffüslerden sonra her derse girdiğimde İngilizce dersi gibi geliyor. İngilizce sevmeyenlere bile İngilizce sevdiren bir koridor."