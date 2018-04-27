Prof. Dr. Levent Bayraktar: 'kim olduğumuzun cevabı gelecekte kim olmak istediğimizle de alakalıdır'

Kırşehir’de düzenlenen Erol Güngör sempozyumunda konuşan Prof. Dr. Levent Bayraktar, "benlik şuurunu milletlere veren olgunun milletlerin tarih ve kültürleri" olduğunu söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan Bayraktar, "İnsana benlik şuurunu veren olgu ise insanın hafızasıdır. Dolayısıyla herhangi bir hafızanız olmadan kim,ne olduğunuzun nereye ait olduğunuzu cevaplandırmanız da mümkün görünmüyor"dedi.

"İnsan burada ve şimdi var olan bedensel bir varlık değil"

İnsanın beden varlığı içerisinde onu zaman ve mekanda aşan zaman üstü bir ruh taşıdığını ifade eden Bayraktar, "İnsan sadece burada ve şimdi de var olan bedensel bir varlık değil, bu beden varlığının içerisinde onu zamanda ve mekanda aşan ve zaman üstü bir ruh taşıyor. Ve o ruhunda şahsiyet olarak temayüz edebilmesi için onun sahipsiz ve kendi haline bırakılmaması gerekiyor.

Bu bir eğitim meselesidir. Demek ki; insanımızın bir eğitime ihtiyacı vardır. Bu eğitimin en başta ona milli ve insani benliğini kazandıracak olan bir manevi tarafının olaması lazım. Bu durumda bizi doğrudan doğruya değerler dünyasına davet ediyor.

İnsan iki dünyada bir den yaşıyor. Bu bedeni ile beraber mekanda yer işgal ettiği fizik dünya, bir de bu fizik dünyanın üzerinde ölümsüzlüğü idrak ettiği kendisini metafizik etik estetik bir varlık olarak temellendirdiği değerler dünyası"diye konuştu.

"Değerler eğitimi adı altında çokça işlenen mesele var"

Prof. Dr. Levent Bayraktar, "insan ve değerler" adlı sunumunda günümüzde değerler eğitimi adı altında çokça işlenen ve irdelenen meselenin olduğunu ise şu şekilde ifade etti:

"Daha çok falanca eserde geçen değerleri sayıyor ve bu değerleri tasnif ediyoruz. Ondan sonra da bunlar üzerinden bir değerler eğitimi verilmek isteniyor. Değerler dediğimiz o varlık alanı bize; etik üzerinden ahlak üzerinden geliyor. Ahlaki değerlerle bütünleşmek insanoğlunu manevi bir tekamül seyrine sokuyor. Daha sonra bu içinde bulunduğumuz alemi idrak edebilmek için bir estetik bilince estetik değer losyonuna ve onunda üzerinde ve ötesinde bir metafizik değer bilincine sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla insan dediğimiz varlık sadece burada ve şimdi mevcut olan bir varlık değildir. Onun bir hafızası vardır. Bir geçmişi vardır. O geçmişini her an üzerinde taşır ve bu geçmiş sayesinde bir gelecek projeksiyonu yapar. Bizim kim olduğumuz sadece geçmişte kim olduğumuzla da cevaplandırılmaz. Aynı zaman da kim olduğumuzun cevabı gelecekte kim olmak istediğimizle de alakalıdır"

Kırşehir’de düzenlenen Erol Güngör sempozyumu, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Yazarlar Birliği tarafından düzenleniyor.