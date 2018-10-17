’Psikolojik danışmanlık ve ergeni anlayan’ aile semineri yapıldı

Seminerlerle yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak, uzun vadede gençlerin dayanıklılığını arttırmak ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemek amaçlanıyor.

Gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek adına gerçekleştirilen seminerler gençlik merkezinde düzenlendi. Lise öğrencilerini Psikolog Esengül Kaya, ebevenyleri ise Çocuk Gelişimci Nafia Ergül bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Dünya ruh sağlığı’ nedeniyle lise öğrencilerine psikolojik dayanıklılık, ebeveynlere ise ergeni anlayan aile semineri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Dünya ruh sağlığı’ nedeniyle lise öğrencilerine psikolojik dayanıklılık, ebeveynlere ise ergeni anlayan aile semineri verildi.Gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek adına gerçekleştirilen seminerler...

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