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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:25

’Psikolojik danışmanlık ve ergeni anlayan’ aile semineri yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Dünya ruh sağlığı’ nedeniyle lise öğrencilerine psikolojik dayanıklılık, ebeveynlere ise ergeni anlayan aile semineri verildi.Gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek adına gerçekleştirilen seminerler...

'Psikolojik danışmanlık ve ergeni anlayan' aile semineri yapıldı
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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Dünya ruh sağlığı’ nedeniyle lise öğrencilerine psikolojik dayanıklılık, ebeveynlere ise ergeni anlayan aile semineri verildi.

Gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek adına gerçekleştirilen seminerler gençlik merkezinde düzenlendi. Lise öğrencilerini Psikolog Esengül Kaya, ebevenyleri ise Çocuk Gelişimci Nafia Ergül bilgilendirdi.

Kurulan drama atölyesi ile çeşitli oyunlar oynanarak ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarda yapıldı.

Seminerlerle yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak, uzun vadede gençlerin dayanıklılığını arttırmak ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemek amaçlanıyor.
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