KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:02

Rektör Karakaya, ’Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu’na katıldı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu’na panelist olarak katıldı. Karakaya, ’Matematik Ders Kitabı Yazımında Kavram Algıları ve Yanılgılar’...

Rektör Karakaya, 'Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu'na katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu’na panelist olarak katıldı. Karakaya, ’Matematik Ders Kitabı Yazımında Kavram Algıları ve Yanılgılar’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Eğitimin temel amacının nitelikli eleman yetiştirmek olduğunu anlatan Karakaya konuşmasında, “Matematik kitabı yazarken ekseninden ayrılmayacağımız temel husus, kitapta sunacağımız her türlü materyalin bir model olduğunu hem yazarların hem de öğrencilerin aklından çıkarmaması gerektiğidir.

Yani, üçgen çizen bir öğrenci bunu cisim dünyasında modellerle yaptığını bilerek yaşadığı dünyadan daha geniş olan akıl dünyasında doğru parçalarını bir noktada birleştirdiğini düşünecektir ancak eliyle çizdiği üçgende bunu başaramadığını bilmesi gerekir ki soyut düşünceyi ve aklın gücünü hissedebilsin. Aksi halde, çizdiği şeklin tüm özellikleriyle bir üçgen olduğuna inanıyorsa aklını kullanmaya ihtiyaç duymayacaktır" dedi.

Benzer hataların matematik kavramlarının öğretilmesinde yapıldığını ifade eden Karakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kitaplarda en çok hata yapılan husus, saymayı tarif ederken ölçmeyi kullanıyor olmamızdır. Bu kavramların reel dünyadan modellerle desteklenmesi çocukların yaşadığı dünyayı ve sosyal hayatı bilimsel bilgiyle ifade etmesini sağlayacaktır.

Mutfağındaki bir çaydanlığın ısınmasından, hava kirliğinin kontrolüne, ormanların yok oluşunun iklimler üzerine etkisine, yoğurdun mayalanmasından nükleer reaktörlerin çalışmasına kadar birçok alanda bilimsel bilgi kullanarak hayatı daha iyi ve refah düzeyi yüksek olan bir konuma getirecektir. Bu saydığımız her bir kavram birbirinin üzerine inşa edilen kavramlardır. Bu dizilişte bir zincir halkası çıkarılırsa kavram ön bilgiden yoksun olacak ve kavram algısı oluşmayacaktır.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku