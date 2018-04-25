Rektör Karakaya, ’Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu’na katıldı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu’na panelist olarak katıldı. Karakaya, ’Matematik Ders Kitabı Yazımında Kavram Algıları ve Yanılgılar’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Eğitimin temel amacının nitelikli eleman yetiştirmek olduğunu anlatan Karakaya konuşmasında, “Matematik kitabı yazarken ekseninden ayrılmayacağımız temel husus, kitapta sunacağımız her türlü materyalin bir model olduğunu hem yazarların hem de öğrencilerin aklından çıkarmaması gerektiğidir.

Yani, üçgen çizen bir öğrenci bunu cisim dünyasında modellerle yaptığını bilerek yaşadığı dünyadan daha geniş olan akıl dünyasında doğru parçalarını bir noktada birleştirdiğini düşünecektir ancak eliyle çizdiği üçgende bunu başaramadığını bilmesi gerekir ki soyut düşünceyi ve aklın gücünü hissedebilsin. Aksi halde, çizdiği şeklin tüm özellikleriyle bir üçgen olduğuna inanıyorsa aklını kullanmaya ihtiyaç duymayacaktır" dedi.

Benzer hataların matematik kavramlarının öğretilmesinde yapıldığını ifade eden Karakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kitaplarda en çok hata yapılan husus, saymayı tarif ederken ölçmeyi kullanıyor olmamızdır. Bu kavramların reel dünyadan modellerle desteklenmesi çocukların yaşadığı dünyayı ve sosyal hayatı bilimsel bilgiyle ifade etmesini sağlayacaktır.

Mutfağındaki bir çaydanlığın ısınmasından, hava kirliğinin kontrolüne, ormanların yok oluşunun iklimler üzerine etkisine, yoğurdun mayalanmasından nükleer reaktörlerin çalışmasına kadar birçok alanda bilimsel bilgi kullanarak hayatı daha iyi ve refah düzeyi yüksek olan bir konuma getirecektir. Bu saydığımız her bir kavram birbirinin üzerine inşa edilen kavramlardır. Bu dizilişte bir zincir halkası çıkarılırsa kavram ön bilgiden yoksun olacak ve kavram algısı oluşmayacaktır.”