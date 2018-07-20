Rektör Karakaya, Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan’ı ziyaret etti

Kırşehir AEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan’ı makamında ziyaret etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen ziyarette, milletvekili Dr. Metin İlhan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette Kırşehir ve üniversite için yapılabilecek her türlü iş birliğine açık olduğunu belirten Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan, Rektör Karakaya’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.