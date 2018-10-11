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11 Ekim 2018 Perşembe 14:23

Rektör Karakaya, öğrenci topluluklarının kermesini gezdi

KAEÜ’si tarafından öğrencileri tarafından dayanışma ve birlikteliği geliştirmek adına kermes düzenlendi.Eğitim Fakültesi önünde açılan ve üç gün süren kermes ’bu iyilik herkese iyi gelecek’ sloganı ile başladı.KAEÜ’si Yeniler...

Rektör Karakaya, öğrenci topluluklarının kermesini gezdi
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KAEÜ’si tarafından öğrencileri tarafından dayanışma ve birlikteliği geliştirmek adına kermes düzenlendi.

Eğitim Fakültesi önünde açılan ve üç gün süren kermes ’bu iyilik herkese iyi gelecek’ sloganı ile başladı.

KAEÜ’si Yeniler Kulübü, Medeniyet Araştırma Topluluğu, Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu, Kardeş Ülkeler Topluluğu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu tarafından organize edilen kermese çok sayıda öğrenci ve akademisyen maddi destek verdi.

Öğrenci kulüpleri tarafından açılan kermesin çok faydalı olacağını ifade eden KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, çok sayıda öğrencinin kermese katkı sağladığını belirtti.

Yardımlaşma duygularının ön plana çıkartıldığını anlatan Karakaya, "Yardımlaşma ve paylaşım duygusu millet olarak kültürümüzde var. Öğrencilerimizde eğitim hayatları boyunca yardımlaşma duygusu var olacak"dedi.

Kermesi gezen Rektör Karakaya, öğrenci toplulukları başkanları ve akademik danışmanlar ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
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