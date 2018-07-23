KIRŞEHİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:51

Sağlık çalışanları kreş talep ediyor

Kırşehir’de sağlık çalışanları, çocuklarının mesai saatlerinde faydalanılabilmesi için kreş talep ediyor.Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, üyelerinden gelen ve sağlık sektöründe hizmet eden kişilerin talepleri...

Sağlık çalışanları kreş talep ediyor
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Kırşehir’de sağlık çalışanları, çocuklarının mesai saatlerinde faydalanılabilmesi için kreş talep ediyor.

Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, üyelerinden gelen ve sağlık sektöründe hizmet eden kişilerin talepleri üzerine yaptığı açıklamada, 2014 yılında kreş açılması yönünde ki taleplerinin Bakanlık tarafından genelge yayınlanmasına rağmen çözüm üretilmediğini belirtti.

Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz açıklamasında, "2014 yılında kreş açılması yönünde Sağlık Bakanlığı tarafından Genelge yayınlanmasına rağmen yetkililerden ve idarecilerden konuyla ilgili

herhangi bir çözüm üretilmedi. Sağlık Bakanlığı 2014 yılında yayınladığı ve valiliklere gönderdiği genelgeyle; sağlık kuruluşlarında çalışan personelin 0-6 yaş grubundaki çocuklarının kreş imkanlarının tespit edilmesi, 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılması istendi. 2014 yılında yayınlanan bu genelge sayesinde bir umutla kreş açılmasını bekleyen sağlık çalışanlarımız bu güne kadar herhangi bir kreş veya gündüz bakım evinin açılmamış olmasının hayal kırıklığını yaşamaktadır" dedi.
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