Sağlık-Sen’de delege seçimleri heyecanı

Sen sendikasında 5 .olağan kongre heyecanı yaşandı.Sendika başkanlığı seçimleri öncesinde bin 99 üye 112 delege seçimi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda sandık başına gitti.Yirmi...

Sen sendikasında 5 .olağan kongre heyecanı yaşandı.

Sendika başkanlığı seçimleri öncesinde bin 99 üye 112 delege seçimi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda sandık başına gitti.

Yirmi saatten fazla süren delege seçimlerinin galibi olan mevcutta da Sağlık-Sen başkanlığı yürüten Yasin Yücesan olurken bir ay sonra yapılacak başkanlık seçimlerininde en güçlü adayı oldu.

Yücesan delege seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, “Delege seçimleri 16 yıl sonra demokrasi şöleni şeklinde yapıldı. 20 saatten fazla süren delege seçimlerinde benimle birlikte yarış içerisinde olan başkanlık adayı olan kardeşlerime teşekkür ederim. Üyelerimiz sağlık teşkilatlanması sandıkta hür iradesini ortaya koydu. Bizler, Sağlık-Sen üyelerinin değil güçlü teşkilatlanma ile birlikte sağlık teşkilatının sendikası olacağız. Sorunların üzerine giderek kimsenin adamı olmadan düzen sağlayacak ve personel huzursuzken kendimizi huzurlu görmeyeceğiz”dedi.

Delege seçimleri dağılımları ve başkanlık adaylarının aldığı oy oranları ise şöyle:

“Açılan sandıklardan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde oy kullanan 46 üye 3 delege seçti. Seçimin galibi mevcutta sendika başkanı olan Yasin Yücesan oldu.

362 üyenin oy kullandığı Sağlık İl Müdürlüğü seçimlerinde ise üyelerden aldığı fazla oy ile Cuma Köysüren 32 delege aldı. Mevcut sendika Yücesan ise 6 delege aldı.

Kaman ilçesinde 86 üye sandık başına 7 delege seçmek için gitti. İlçede yapılan seçimlerde delegelerden 6’sını Cuma Köysüren 1’ini ise Yasin Yücesan aldı.

46 üyenin 3 delege belirlediği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sandıklarından mevcutta da sendika başkanlığını yürüten Yasin Yücesan galip çıktı.

Üye sayısı ile en fazla oy kullanılan ve kıyasıya çekişmenin yaşandığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sandıklarında 680 üye oy kullandı. 49 delegenin seçildiği sandıktan 10 delegeyi Cuma Köysüren, 38 delegeyi Yasin Yücesan, 1 delegeyi de Yasin Yavuz Aldı.”