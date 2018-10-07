KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 11:56

Sağlık-Sen’de delege seçimleri heyecanı

Sen sendikasında 5 .olağan kongre heyecanı yaşandı.Sendika başkanlığı seçimleri öncesinde bin 99 üye 112 delege seçimi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda sandık başına gitti.Yirmi...

Sağlık-Sen'de delege seçimleri heyecanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sen sendikasında 5 .olağan kongre heyecanı yaşandı.

Sendika başkanlığı seçimleri öncesinde bin 99 üye 112 delege seçimi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda sandık başına gitti.

Yirmi saatten fazla süren delege seçimlerinin galibi olan mevcutta da Sağlık-Sen başkanlığı yürüten Yasin Yücesan olurken bir ay sonra yapılacak başkanlık seçimlerininde en güçlü adayı oldu.

Yücesan delege seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, “Delege seçimleri 16 yıl sonra demokrasi şöleni şeklinde yapıldı. 20 saatten fazla süren delege seçimlerinde benimle birlikte yarış içerisinde olan başkanlık adayı olan kardeşlerime teşekkür ederim. Üyelerimiz sağlık teşkilatlanması sandıkta hür iradesini ortaya koydu. Bizler, Sağlık-Sen üyelerinin değil güçlü teşkilatlanma ile birlikte sağlık teşkilatının sendikası olacağız. Sorunların üzerine giderek kimsenin adamı olmadan düzen sağlayacak ve personel huzursuzken kendimizi huzurlu görmeyeceğiz”dedi.

Delege seçimleri dağılımları ve başkanlık adaylarının aldığı oy oranları ise şöyle:

“Açılan sandıklardan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde oy kullanan 46 üye 3 delege seçti. Seçimin galibi mevcutta sendika başkanı olan Yasin Yücesan oldu.

362 üyenin oy kullandığı Sağlık İl Müdürlüğü seçimlerinde ise üyelerden aldığı fazla oy ile Cuma Köysüren 32 delege aldı. Mevcut sendika Yücesan ise 6 delege aldı.

Kaman ilçesinde 86 üye sandık başına 7 delege seçmek için gitti. İlçede yapılan seçimlerde delegelerden 6’sını Cuma Köysüren 1’ini ise Yasin Yücesan aldı.

46 üyenin 3 delege belirlediği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sandıklarından mevcutta da sendika başkanlığını yürüten Yasin Yücesan galip çıktı.

Üye sayısı ile en fazla oy kullanılan ve kıyasıya çekişmenin yaşandığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sandıklarında 680 üye oy kullandı. 49 delegenin seçildiği sandıktan 10 delegeyi Cuma Köysüren, 38 delegeyi Yasin Yücesan, 1 delegeyi de Yasin Yavuz Aldı.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku