KIRŞEHİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 18:39

Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanları Kırşehir’de istişare toplantısında buluştu

Şehit ve Gazi Dernekleri İç Anadolu Bölgesi Başkanları Kırşehir’de istişare toplantısında buluştu.Cuma namazı sonrası Kırşehir’de bir araya gelen başkanlar, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Emniyet...

Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanları Kırşehir'de istişare toplantısında buluştu
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Şehit ve Gazi Dernekleri İç Anadolu Bölgesi Başkanları Kırşehir’de istişare toplantısında buluştu.

Cuma namazı sonrası Kırşehir’de bir araya gelen başkanlar, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Garnizon Komutanı Jan. Alb. Ferhat Kuran’ı ziyaret etti. Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde bir araya gelen Şehit ve Gazi Dernek Başkanları yaptıkları ortak basın açıklamasında, dernek çalışmalarında yaşanan sorunları ortaya koymak ve birlikteliğin oluşturduğu güçle öneri ve talepleri paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Yapılan ortak basın açıklamasını Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan okudu. Kılıçaslan, açıklamasında, "Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat Sarıkaya, Yozgat Yerköy derneklerinden oluşan İç Anadolu Bölgesi Şehit Gazi Dernekleri yönetim kurulu buluşması Kırşehir’de yapıldı. Ülkemizi derinden yaralayan terör olayları sonrasında hayatlarını kaybederek şehadet mertebesine ulaşan vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Devletimizin terör mücadelesini desteklediğimizi belirtiriz. Her zaman omuz omuza durduğumuz konu; şehit aileleri ve gaziler olduğunda gece-gündüz demeden hizmette olduğumuzu belirtiriz” dedi.

Kılıçaslan, şunları kaydetti:

“Kırşehir’de yapılan buluşmayı derneklerimizin geleceği açısından önemsiyoruz. Hükümetimizin verdiği destekler ve sahiplenme duygusu ile birliktelik olgusundan hareketle genel ve yerel sorunlarımızın çözüm önerilerini arıyoruz. Vatan uğruna canını vermekten çekinmemiş gaziler, şehitlerimizin kardeşleri ve ağabeyleriyiz. Onların emanetlerine sonuna dek sahip çıkacak ve toplumun duyarlılığı noktasında da daima şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olacağız."

Basın açıklaması sonrası Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanları Kırşehir’de Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi, Neşet Ertaş Kültür Evinde gezerek incelemelerde bulundu.
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