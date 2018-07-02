Sentetik uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Kırşehir’de sentetik uyuşturucu madde satma hazırlığında oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, il dışından getirdikleri sentetik uyuşturucuyu piyasaya sürmeyi planladıkları öne sürülen 3 kişinin bulunduğu otomobili, Ankara-Kırşehir karayolu Özbağ beldesi kavşağında durdurarak arama yaptı.146 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ile "fişek" olarak adlandırılan tek kullanımlık 2 paket uyuşturucu bulundu. Arama sonrası Ş.K.,M.Ş.,ve M.S., gözaltına alındı.