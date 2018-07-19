KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:31

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Çetiner, ulusal bir dergide Seyfe’yi anlattı

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, ulusal bir dergide Seyfe’yi anlattı.Kırşehir’de Ömer Çetiner’in yakaladığı başarının sırlarının anlatıldığı söyleşide; Çetiner’den ’Ahilik Etiğin’i tam manasıyla kullanan...

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Çetiner, ulusal bir dergide Seyfe'yi anlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, ulusal bir dergide Seyfe’yi anlattı.

Kırşehir’de Ömer Çetiner’in yakaladığı başarının sırlarının anlatıldığı söyleşide; Çetiner’den ’Ahilik Etiğin’i tam manasıyla kullanan bir kişi olarak bahsedildi.

Çetiner yaptığı söyleşide, iş hayatına nasıl başladığını şöyle anlattı, "1995 yılında kendi şirketimi kurdum. Döküm fabrikasında 12 yıl süreli hidroelektrikten pnömatige, suyun temizlenmesi ve soğutmaya kadar teknik deneyim kazandım.

Kent Konseyi ve Ahiler Kalkınma Ajansında yürütüğüm görevlerin yanı sıra iyi bir çevreci olarak Seyfe Gölü Ekoloji Derneğini kurdum. 15 kilometrekarelik gölün korunması için çaba gösteriyorum"

2007 yılında çektiği sütleğen otu fotoğrafı ile Türkiye’de kamuoyuna oturan Çetiner, fotoğrafın çekilme sürecini ise şu şekilde aktardı, "Fotoğrafın en dikkat çeken yanı her çiçeğin semazen fiğürü şeklinde açmış olması, sütleğen otu Kırşehir’de ’mevlana çiçeği’ olarak anılmaya başlanıldı. Birçok fotoğraf sanatçısı ise çiçeği bu şekilde çekebilmek için büyük çaba sarf etti. Kendim de bir kere çektikten sonra bir daha daha iyi bir fotoğraf makinesiyle çekme şansını yakalama imkanı bulamadım"dedi.

Dergi, Çetiner söyleşisi ile birlikte Ahi diyarı Kırşehir’i merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş’ı, Cacabey Gök Bilim Medresesini ve Kırşehir’in yöresel yemeklerini de konu alan bir yazı kaleme aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku