KIRŞEHİR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 18:34

Tartıştığı oğlunu vuran baba gözaltına alındı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vuran baba gözaltına alındı.

Tartıştığı oğlunu vuran baba gözaltına alındı
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vuran baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Şefaatli Caddesi’nde baba A.Ş. ile oğlu Y.Ş. arasında iddiaya göre başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ş., tabancayla babası tarafından vuruldu. Çevrede bulunanların yardımı ile Y.Ş., Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba A.Ş.’yi gözaltına alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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