KIRŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:17

Tavan arasına sıkışan kuş, 110 ekipleri tarafından kurtarıldı

Kırşehir Saliha Sultan kız yurdunda tavan arasına sıkışan kuş, 110 ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.Yurt Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; öğrenciler tarafından tavan arasında sıkıştığı bilgisi verilen kuş için yurt müdürlüğü...

Tavan arasına sıkışan kuş, 110 ekipleri tarafından kurtarıldı
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Kırşehir Saliha Sultan kız yurdunda tavan arasına sıkışan kuş, 110 ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yurt Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; öğrenciler tarafından tavan arasında sıkıştığı bilgisi verilen kuş için yurt müdürlüğü kurtarma çalışması başlattı. 110 ekiplerinin yurt binasına gelerek yaptığı çalışma sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan kuş, tedavi olması için Belediye Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
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