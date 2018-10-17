KIRŞEHİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:27

TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1

1 yendi.Stat: AhiHakemler: Alpaslan Şen xx, Akın Karabacak xx, Kerem Kalkan xxKırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha...

TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1
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1 yendi.

Stat: Ahi

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Akın Karabacak xx, Kerem Kalkan xx

Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx

Yedekler: Fatih Demirlek, Fırat Aras, Mahmut Sönmez, Murat Şimşek, Cihat Ateş, Emre Bayrak, Çağatay Vatan

Alibeyköyspor: Erhan Kırıcı xx, YAgızhan Biber xx,Mert Somay xx,Metehan Mimaroğlu xx, Şahin Ali Terzi xx, Hasan Üstübücü xx,Emre Güney Aras xx, Suat Mede xx, Kerim Deler xx, Mücahit Çakır xx, Mustafa Cevret xx

Yedekler: Hamdi Yılmaz, Veysel Gökcan, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Hasan Cengiz Nalbant, Ufuk Arslan, Bünyamin Balat

Goller: Turgay An (dk. 36), Turgay An (dk.86), (Kırşehir Belediyespor), Hasan Üstübücü (dk.74) (Alibeyköyspor)

Sarı kartlar: Turgay Ayhan (dk.63), Bora Yelken (dk.72) (Kırşehir Belediyespor), Selim Gödemli (dk. 90), Kerim Deler (dk.91) (Alibeyköyspor)
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