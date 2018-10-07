KIRŞEHİR:
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07 Ekim 2018 Pazar 17:07

TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Karşıyaka: 1

1 yendi.

TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Karşıyaka: 1
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1 yendi.

Stat: Ahi

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Sedat Etik xx, Önder Çalış xx

Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx

Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Görkem Ali Kınay xx, Arif Cılak xx, Doğukan İnci xx, Hakan Kuş xx, Battal Demirbilek xx, Metin Peker xx, Anıl Çıracı xx, Özgür Güler xx, Muhammet Fatih Öztekin xx

Goller: Sinan Uzun (dk. 54), Turgay An (dk. 70) (Kırşehir Belediyespor), Harun Atalay (dk. 83) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Battal Demirbilek, Anıl Çıracı, Muhammed Fatih Öztekin (Karşıkaya), Sinan Uzun (Kırşehir Belediyespor)
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