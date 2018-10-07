TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Karşıyaka: 1

1 yendi.
Stat: Ahi
Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Sedat Etik xx, Önder Çalış xx
Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Görkem Ali Kınay xx, Arif Cılak xx, Doğukan İnci xx, Hakan Kuş xx, Battal Demirbilek xx, Metin Peker xx, Anıl Çıracı xx, Özgür Güler xx, Muhammet Fatih Öztekin xx
Goller: Sinan Uzun (dk. 54), Turgay An (dk. 70) (Kırşehir Belediyespor), Harun Atalay (dk. 83) (Karşıyaka)Sarı kartlar: Battal Demirbilek, Anıl Çıracı, Muhammed Fatih Öztekin (Karşıkaya), Sinan Uzun (Kırşehir Belediyespor)