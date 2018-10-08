KIRŞEHİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:20

TSO açıkladı Kırşehir’de 400 gram ekmek 2 lira

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yazılı yaptığı açıklama ile 400 gram ekmek fiyatının 2 lira olduğunu açıkladı.TSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Odamız tarafından 04/01/2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de...

TSO açıkladı Kırşehir'de 400 gram ekmek 2 lira
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Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yazılı yaptığı açıklama ile 400 gram ekmek fiyatının 2 lira olduğunu açıkladı.

TSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Odamız tarafından 04/01/2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Emek ve Ekmek çeşitleri tebliği uyarınca, oluşturulan komisyonda alınan karar gereğince ilimizde 200 gram ekmeğin satış fiyatı 1- lira, 400 gram ekmeğin satış fiyatı 2-lira olarak belirlenmiştir."denildi.

Herhangi bir şekilde gramda oynama yapılmayacağı bildirilen açıklamanın devamı ise şöyle:

"200 gram ile 400 gram arasında herhangi bir gramaj uygulaması yapılamayacaktır ve 400 gramın üzerinde ekmek üretilmeyecektir. Alınan komisyon kararı Bakanlığa gönderilmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2018 tarih ve 38548646-434.99-E-00037319723 sayılı yazıları ile uygun görüş alınmıştır ve Oda Meclisimizin 05/10/2018 tarih ve 7 nolu kararlarıyla onaylanmıştır"
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