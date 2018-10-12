KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 14:19

Türk Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı Kurt: "Beklentileri karşılayacak yıpranma payı mücadelemiz devam edecek"

Kırşehir Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Nevzat Kurt, sağlık çalışanlarının yıpranma payları ile ilgili düzenlemenin beklentileri karşılamadığını ve yıpranma payları mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.Yapılan düzenlemenin...

Türk Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı Kurt: 'Beklentileri karşılayacak yıpranma payı mücadelemiz devam edecek'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kırşehir Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Nevzat Kurt, sağlık çalışanlarının yıpranma payları ile ilgili düzenlemenin beklentileri karşılamadığını ve yıpranma payları mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Yapılan düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığını ifade eden Kurt, "Söz konusu düzenleme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamadığı gibi bazı sağlık ve sosyal hizmet meslek mensupları da kapsam dışında bırakıldı.

Yıpranma payının 5 yıla 1 yıl olarak verilmesi yetkililerce telaffuz edilmişken bu süre 6 yıla 1 yıl olarak yasalaştı. Fiilen çalışılmayan günlerin kapsam dışında bırakılması ile bu süre 9 yıla 1 yıl oldu. Geriye dönük çalışmaları kapsamaması nedeniyle de çalışan yılların karşılığı verilmedi.

Düzenlemedeki bu üç temel sorun yıpranma payının çalışanların beklentisini çok uzağında kalmasının nedeni olmuştur. Düzenlemenin TBMM sürecine bedelli askerlik gibi bir konu ile çok hızlı şekilde gelip yasalaşması ve sosyal tarafların dolayısıyla çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması yasanın bu hale gelmesinin nedenlerinden biridir. Türk Sağlık-Sen olarak yasalaşma sürecinde kısıtlı zamana rağmen yoğun bir çaba göstermiştik. Fakat TBMM’de çalışanların talepleri ne yazık ki karşılık bulmamıştı"dedi.

Sendika başkanı Kurt, dilekçe kampanyası ile yaşadıkları yıpranma payı mücadelesini meclisinde gündemine taşıyacaklarını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku