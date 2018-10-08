Uyuşturucu ile mücadelede mobil uygulama projesi hayata geçti

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Uyuma’ isimli uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama Projesi başlatıldı.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, proje ile elektronik ortamda bildirimde bulunulması ile hızlı mücadele dönemine geçildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Mobil Uygulama Projesi ile vatandaşların elektronik ortamda daha seri bir şekilde bildirimde bulunması sağlanarak, bu bildirimlerin anlık konum bilgisine göre en yakın kolluk birimlerine aktarılacağı ve teşkil edilen yaygın sokak timleri vasıtasıyla da narkotik suçlarına daha seri müdahale imkanı olacağından tüm kurum çalışanlarının ve vatandaşlarımızın uygulamayı indirerek projeye destek vermesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, mobil uygulama mağazalarından App Store : https://itunes.apple .com/tr/app/uyuma/id1434800146?1=tr&mt=8, Google Play Store: https://play.google.com/store /apps/details?id=tr.gov.egm.uyuma adreslerinden uygulamanın indirilmesi sağlanarak, projeye destek verilmesi, ’Uyuma’ mobil uygulama kullanımının yaygınlaştırılması uyuşturucu ile yapılan bu mücadeleye katkı sağlayacaktır"denildi.