KIRŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:06

Uyuşturucu ile mücadelede mobil uygulama projesi hayata geçti

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Uyuma’ isimli uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama Projesi başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede mobil uygulama projesi hayata geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Uyuma’ isimli uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama Projesi başlatıldı.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, proje ile elektronik ortamda bildirimde bulunulması ile hızlı mücadele dönemine geçildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Mobil Uygulama Projesi ile vatandaşların elektronik ortamda daha seri bir şekilde bildirimde bulunması sağlanarak, bu bildirimlerin anlık konum bilgisine göre en yakın kolluk birimlerine aktarılacağı ve teşkil edilen yaygın sokak timleri vasıtasıyla da narkotik suçlarına daha seri müdahale imkanı olacağından tüm kurum çalışanlarının ve vatandaşlarımızın uygulamayı indirerek projeye destek vermesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, mobil uygulama mağazalarından App Store : https://itunes.apple .com/tr/app/uyuma/id1434800146?1=tr&mt=8, Google Play Store: https://play.google.com/store /apps/details?id=tr.gov.egm.uyuma adreslerinden uygulamanın indirilmesi sağlanarak, projeye destek verilmesi, ’Uyuma’ mobil uygulama kullanımının yaygınlaştırılması uyuşturucu ile yapılan bu mücadeleye katkı sağlayacaktır"denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku