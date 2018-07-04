Vali Akın’dan esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir eski Valisi Necati Şentürk’ün emekliye ayrılmasının ardından Valiler Kararnamesi ile Kırşehir Valiliği görevine atanan Vali İbrahim Akın, esnafları ziyaret etti.

Terme Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden ve yaptığı ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan Vali Akın’a İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz eşlik etti.