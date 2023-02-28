Klasör Şifrelemek için En İyi 5 Program 2023

Klasör Şifreleme Nedir?

Klasör şifreleme, kullanıcının özel dosyaları veya klasörleri şifrelemesine ve bu dosyalara yetkisiz erişimi engellemesine olanak tanıyan bir yöntemdir.

Klasör şifreleme, özellikle kişisel veya hassas bilgiler içeren dosyaların veya klasörlerin korunmasına yardımcı olur. Bu dosyalar, bir şifre veya anahtar kullanılarak şifrelenir ve sadece yetkili kullanıcılar tarafından açılabilir.

Klasör şifreleme, dosyaların veya klasörlerin çalınmasını veya kaybolmasını önlemeye ve kişisel gizliliğin korunmasına yardımcı olur. Klasör şifreleme, çoğu zaman, özel dosyaları veya klasörleri korumak için kullanılan bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu araçlar, çeşitli şifreleme algoritmaları kullanarak verileri güvenli bir şekilde korur.

RAR Dosyası Şifreleme Nasıl Yapılır?

RAR dosyası şifreleme, RAR arşiv dosyalarını korumak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir şifre kullanarak arşiv dosyasının içeriğine erişimi kısıtlamaya yardımcı olur. RAR dosyası şifrelemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

WinRAR programını açın ve şifrelemek istediğiniz RAR dosyasını seçin. "Add" (Ekle) düğmesine tıklayın ve "Advanced" (Gelişmiş) sekmesine geçin. "Set Password" (Şifre Belirle) seçeneğini seçin. "Enter password" (Şifre girin) kutusuna bir şifre girin ve "OK" düğmesine tıklayın. "OK" düğmesine tekrar tıklayarak, RAR dosyanızı şifreleyin.

Artık, RAR dosyanızın içeriğine erişmek istediğinizde, belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekecektir. Bu yöntemle, RAR dosyanızın içeriği güvence altına alınmış olacaktır.

En iyi 5 Klasör Şifreleme Programları

IObit Protected Folder Pro: Windows'ta kullanılabilen bir klasör şifreleme programıdır. Bu program, kullanıcıların özel dosyaları veya klasörleri şifrelemelerine ve bu dosyalara yetkisiz erişimi engellemelerine olanak tanır. Program, 256 bit AES şifreleme algoritmasını kullanır ve şifrelemesi güçlüdür. Ayrıca, program kullanımı kolaydır ve klasörlerin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesi çok hızlıdır.

IObit Protected Folder Pro ayrıca, şifreleme işlemini sırasında bilgisayarınızın performansını da etkilemez. Ancak, bu programın ücretsiz bir sürümü yoktur ve kullanıcıların bir lisans satın almaları gerekir. Lisans satın almadan önce programı denemek isteyen kullanıcılar Protected Folder Pro Key konusundan ücretsiz lisans key talep edebilirler.

VeraCrypt: Ücretsiz ve açık kaynaklı bir disk şifreleme programıdır. Windows, MacOS ve Linux'ta kullanılabilir. VeraCrypt, AES, Serpent ve Twofish şifreleme algoritmalarını kullanır.

AxCrypt: Ücretsiz veya premium sürümüyle kullanılabilen bir dosya şifreleme programıdır. Windows, MacOS, Android ve iOS'ta kullanılabilir. AxCrypt, 128 bit AES şifreleme algoritmasını kullanır.

BitLocker: Windows'un bir özelliği olarak sunulan bir disk şifreleme programıdır. Sadece Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir. BitLocker, AES ve XTS-AES şifreleme algoritmalarını kullanır.

DiskCryptor: Ücretsiz bir disk şifreleme programıdır. Windows'ta kullanılabilir. DiskCryptor, AES, Twofish ve Serpent şifreleme algoritmalarını kullanır.