13. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları başlıyor

Kocaeli’de bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek olan Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 10 ayrı yaş kategorisinde derece yapan sporculara madalya ve nakdi ödül takdim edilecek

Kocaeli’de bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek olan Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 10 ayrı yaş kategorisinde derece yapan sporculara madalya ve nakdi ödül takdim edilecek

13. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ve GHSİM Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliği ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat: 08.00’da Değirmendere Çınarlık meydanı sahilinde gerçekleştirilecek. Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılmak isteyen sporcular başvuruda istenilen belgeler ille birlikte son başvurularını 2 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’a kadar site üzerinden gerçekleştirilecek. Kontrol listeleri 03 Ağustos 2018 Cuma günü Gölcük Belediyesi internet adresinde yayınlanacak.