KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 09:40

41 Burada AVM’den müşterilerine büyük sürpriz

Kocaeli’de hizmet veren, 41 Burda AVM, başlattığı kampanya ile şanslı bir müşterisine “Skoda Kodiaq” hediye edecek.Kocaelili vatandaşlara birçok yeniliği kazandıran 41 Burda AVM, yeni bir kampanya ile gündeme geldi. Kampanya kapsamında...

41 Burada AVM'den müşterilerine büyük sürpriz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’de hizmet veren, 41 Burda AVM, başlattığı kampanya ile şanslı bir müşterisine “Skoda Kodiaq” hediye edecek.

Kocaelili vatandaşlara birçok yeniliği kazandıran 41 Burda AVM, yeni bir kampanya ile gündeme geldi. Kampanya kapsamında 12 Ekim - 30 Ocak tarihleri arasında, 41 Burda AVM’de yaptığı alışverişlerden toplamda 150 TL alışveriş fişi biriktiren ve çekilişi kazanan bir şanslı kişiye “Skoda Kodiaq” hediye edilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların toplamda 150 TL’yi bulan alışveriş fişleri ile kayıt noktasına gelerek kayıt yaptırması gerekiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku