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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:34

Adapazarı-İstanbul Ekspress Treni, Kartepe’de duracak

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in girişimleri sonucu, Adapazarı-İstanbul Ekspress Treni, Köseköy’de durmaya başladı.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in İstanbul ve Adapazarı’na gidecek ilçe sakinleri için Ulaştırma...

Adapazarı-İstanbul Ekspress Treni, Kartepe'de duracak
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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in girişimleri sonucu, Adapazarı-İstanbul Ekspress Treni, Köseköy’de durmaya başladı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in İstanbul ve Adapazarı’na gidecek ilçe sakinleri için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile çalışmaları sonrasında Adapazarı-İstanbul Ekspress Treni, Köseköy’de durmaya başladı.

Girişimler sonucu trenin Kartepe’de de durmaya başlayacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Yüksek Hızlı Tren sonrasında Adapazarı-İstanbul Ekpress Treni de seferlerine başladı. Arifiye, Sapanca, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke, Gebze ve Pendik duraklarına girişimlerimiz sonrasında Köseköy İstasyonu’da eklendi. Hemşehrilerimizin Adapazarı ve İstanbul’a çok daha rahat ulaşması için Köseköy İstasyonu hizmet vermeye başlamıştır. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kartepe’nin yeni cazibe merkezi olacağını belirten Başkan Üzülmez “Kartepemiz de istasyonların olması turizme büyük katkı verecektir. İlçemizin dünya ile olan bağlantısının sağlayacak olan istasyon ile ticari hayata çok önemli destek sağlayacaktır. Kartepe yeni Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri olacaktır” diye konuştu.
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